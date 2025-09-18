Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250918.1 Trennewurth: Schwerer Unfall am gestrigen Nachmittag

Trennewurth (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich in Trennewurth ein Verkehrsunfall zwischen einem Microcar und einem Motorrad ereignet. Der Zweiradfahrer erlitt dabei schwere, der Autofahrer leichte Verletzungen.

Gegen 17.00 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Leicht-Kraftfahrzeug auf der Straße Trennewurtherneuendeich aus Richtung Helserdeich kommend in Fahrtrichtung Eesch unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Biker mit seinem Motorrad die Straße Trennewurtheraltendeich aus Richtung Kaiserin-Auguste-Viktoria-Koog kommend in Fahrtrichtung Trennewurth. Für den Jugendlichen galt im Kreuzungsbereich beider Straßen das Verkehrszeichen "Halt. Vorfahrt gewähren.". Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt der junge Dithmarscher vorschriftsmäßig an der Haltelinie der Kreuzung, rutschte jedoch von der Bremse seines Fahrzeuges und fuhr dadurch ungewollt in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem von links herannahenden Motorrad.

Im Zuge der Kollision erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Den schwer verletzten Biker brachte ein Rettungshubschrauber in eine Klinik, Lebensgefahr bestand für ihn nicht.

An den Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt etwa 24.000 Euro.

Merle Neufeld

