POL-IZ: 250916.2 Tellingstedt: Die Polizei ist zurück in Tellingstedt

Tellingstedt (ots)

Nachdem die Beamten der Polizeistation Tellingstedt ihren Dienst über einen längeren Zeitraum von Hennstedt aus verrichtet haben, beziehen sie am 17. September 2025 ihre neu erbaute Dienststelle im Mühlenberg 37 in 25782 Tellingstedt.

Bürgerinnen und Bürger erreichen ihre örtliche Polizei dann an der neuen Anschrift. Die Telefonnummer 04838 / 2049910 bleibt unverändert, in dringenden Fällen sollte jedoch unbedingt die Rufnummer 110 gewählt werden.

Merle Neufeld

