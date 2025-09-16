Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250916.3 Mühlenbarbek: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mühlenbarbek (ots)

In der Nacht zu heute ist es auf der Bundesstraße 206 in Mühlenbarbek zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 42-Jähriger gegen 03.40 Uhr mit einem LKW auf der B 206 aus Richtung Itzehoe kommend in Fahrtrichtung Kellinghusen unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Hermann-Löns-Straße kam ihm auf gerader Strecke auf seiner Fahrbahn ein anderer Laster entgegen. Der aus dem Itzehoer Umland Stammende versuchte zwar, einen Zusammenstoß zu verhindern, allerdings scheiterte dieses Vorhaben. Die Außenspielgel der Fahrzeuge berührten sich und der des Anzeigenden ging zu Bruch, Schadenshöhe etwa 500 Euro.

Während der Geschädigte nach dem Vorfall stoppte, setzte der zweite Beteiligte seinen Weg in Richtung Itzehoe fort. Nach ihm sucht die Polizei nun. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sollten sich bei der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 melden.

