PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250916.3 Mühlenbarbek: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mühlenbarbek (ots)

In der Nacht zu heute ist es auf der Bundesstraße 206 in Mühlenbarbek zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 42-Jähriger gegen 03.40 Uhr mit einem LKW auf der B 206 aus Richtung Itzehoe kommend in Fahrtrichtung Kellinghusen unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Hermann-Löns-Straße kam ihm auf gerader Strecke auf seiner Fahrbahn ein anderer Laster entgegen. Der aus dem Itzehoer Umland Stammende versuchte zwar, einen Zusammenstoß zu verhindern, allerdings scheiterte dieses Vorhaben. Die Außenspielgel der Fahrzeuge berührten sich und der des Anzeigenden ging zu Bruch, Schadenshöhe etwa 500 Euro.

Während der Geschädigte nach dem Vorfall stoppte, setzte der zweite Beteiligte seinen Weg in Richtung Itzehoe fort. Nach ihm sucht die Polizei nun. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sollten sich bei der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 09:47

    POL-IZ: 250916.1 Brunsbüttel: Verstoß gegen das Ballastwasserübereinkommen

    Brunsbüttel (ots) - Am Montag haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel bei einer Schiffskontrolle einen Verstoß gegen das Ballastwasserübereinkommen festgestellt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro eingezogen. Während der Kontrolle eines Frachtschiffes mit Heimathafen Madeira im Landeshafen Ostermoor in Brunsbüttel ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:42

    POL-IZ: 250915.5 Wilster: Unsichere Fahrweise infolge Trunkenheit

    Wilster (ots) - Am Samstagnachmittag haben Zeugen einen Autofahrer gemeldet, der in Itzehoe eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Wie sich bei einer Kontrolle schließlich herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Bereits in Itzehoe fiel zwei Verkehrsteilnehmern ein Fahrzeug auf, das in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:32

    POL-IZ: 250915.4 Brunsbüttel: Unfall mit mehr als zwei Promille

    Brunsbüttel (ots) - Am Samstagabend ist ein Autofahrer in Brunsbüttel auf einer Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen und einer Ampelanlage kollidiert. Wie sich herausstellte, stand der Mann nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Beschuldigte gegen 20.00 Uhr auf dem Westzubringer unterwegs und geriet an der Einmündung zur Holstenstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren