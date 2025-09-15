PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250915.4 Brunsbüttel: Unfall mit mehr als zwei Promille

Brunsbüttel (ots)

Am Samstagabend ist ein Autofahrer in Brunsbüttel auf einer Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen und einer Ampelanlage kollidiert. Wie sich herausstellte, stand der Mann nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Beschuldigte gegen 20.00 Uhr auf dem Westzubringer unterwegs und geriet an der Einmündung zur Holstenstraße über die dortige Verkehrsinsel. Nach dem damit einher gehenden Zusammenstoß mit einer Ampel und einem Verkehrsschild informierte er die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte kümmerten sich Ersthelfer um den Verunglückten, der eine leichte Verletzung erlitten hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen nach dem von ihm eingeräumten Alkoholkonsum ergab einen Wert von 2,13 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem Dithmarscher an und stellten seinen Führerschein sicher. Er wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

An dem Dacia des Unfallfahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, die sonstigen Schäden dürften bei 1.500 Euro liegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

