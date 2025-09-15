PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250915.3 Brickeln: Wer hat den Weidezaun entwendet?

Brickeln (ots)

Innerhalb der letzten sechs Wochen hat ein Unbekannter in Brickeln einen kompletten Weidezaun - Litze und Metallstangen - entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können.

In der Zeit vom 1. August 2025 bis zum 11. September 2025 hat sich ein Unbekannter zu einer Schafweide zwischen dem Hochdonner Weg und der Hochdonner Straße begeben und rund 800 Meter Schafslitze und etwa 100 Metallzaunstangen, die als Weidezaun dienten, abgebaut und gestohlen. Da der Bereich nur über Umwege beziehungsweise Feldwege erreichbar ist, dürfte der Täter sich ausgekannt haben. Hinweise auf ihn oder auf den Verbleib des Zaunes nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

