Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250915.2 Münsterdorf: 18-Jähriger flüchtet erfolglos vor der Polizei

Münsterdorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag war ein junger Mann unerlaubt mit einem Fahrzeug unterwegs. Als Beamte ihn in Müsterdorf stoppen wollten, gab der 18-Jährige Gas. Seine Flucht endete schließlich in einer Sackgasse in Oldendorf. Hier stellten Einsatzkräfte den Beschuldigten, der unter dem Einfluss von Drogen stand.

Kurz vor 02.00 Uhr erhielten Beamte Kenntnis von einem Heranwachsenden, der in einem Skoda, den er unerlaubt fuhr, im Kreis Steinburg unterwegs sein sollte. In der Itzehoer Straße in Münsterdorf sichtete eine Streife das verdächtige Fahrzeug schließlich und beabsichtigte, es nach einem Wendemanöver anzuhalten. Dieser Maßnahme entzog sich der Insasse jedoch und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung einer roten Ampel bis nach Oldendorf. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es dabei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. In der Straße Julianka hielt der Fahrzeugführer an und lief zunächst davon, kehrte jedoch später zum Ort zurück. Wie sich im Zuge eines freiwilligen Drogenvortests herausstellte, stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von THC und Kokain, einen Führerschein besaß er zudem nicht. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf dem Itzehoer Polizeirevier durchführte. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den 18-Jährigen gegen 05.00 Uhr.

Den aus dem Kreis Steinburg Stammenden erwartet nun eine Anzeige wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

Merle Neufeld

