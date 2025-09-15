PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250915.2 Münsterdorf: 18-Jähriger flüchtet erfolglos vor der Polizei

Münsterdorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag war ein junger Mann unerlaubt mit einem Fahrzeug unterwegs. Als Beamte ihn in Müsterdorf stoppen wollten, gab der 18-Jährige Gas. Seine Flucht endete schließlich in einer Sackgasse in Oldendorf. Hier stellten Einsatzkräfte den Beschuldigten, der unter dem Einfluss von Drogen stand.

Kurz vor 02.00 Uhr erhielten Beamte Kenntnis von einem Heranwachsenden, der in einem Skoda, den er unerlaubt fuhr, im Kreis Steinburg unterwegs sein sollte. In der Itzehoer Straße in Münsterdorf sichtete eine Streife das verdächtige Fahrzeug schließlich und beabsichtigte, es nach einem Wendemanöver anzuhalten. Dieser Maßnahme entzog sich der Insasse jedoch und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung einer roten Ampel bis nach Oldendorf. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es dabei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. In der Straße Julianka hielt der Fahrzeugführer an und lief zunächst davon, kehrte jedoch später zum Ort zurück. Wie sich im Zuge eines freiwilligen Drogenvortests herausstellte, stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von THC und Kokain, einen Führerschein besaß er zudem nicht. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf dem Itzehoer Polizeirevier durchführte. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den 18-Jährigen gegen 05.00 Uhr.

Den aus dem Kreis Steinburg Stammenden erwartet nun eine Anzeige wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:01

    POL-IZ: 250915.1 Oldendorf: Trunkenheit im Verkehr

    Oldendorf (ots) - In der Nacht zum Samstag haben Beamte in Oldendorf eine Frau aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol stehend am Steuer saß. Sie musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Gegen 02.30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte auf der Bundesstraße 5 auf der Ausfahrt nach Oldendorf ein Auto, das in Schlangenlinien unterwegs war und mehrfach beinahe gegen den rechtsseitigen Kantstein geriet. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:06

    POL-IZ: 250912.1 Brunsbüttel: Zeugen nach Fahrzeug-Diebstahl gesucht!

    Brunsbüttel (ots) - In der laufenden Woche hat ein Dieb einen Ford von einem öffentlichen Parkplatz in Brunsbüttel entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Autos geben können. Im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr, bis zum gestrigen Tag, 16.30 Uhr, begab sich ein Unbekannter zu dem schwarzen Ford Focus, der auf dem ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:53

    POL-IZ: 250911.4 Heide: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags (Folgemeldung zu 250910.1)

    Heide (ots) - Nachdem am Dienstagabend in Heide ein 30-jähriger Mann seinem 33-jährigen Nachbarn mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt hatte, erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe noch am gestrigen Nachmittag Untersuchungshaftbefehl wegen des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren