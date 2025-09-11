Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250911.4 Heide: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags (Folgemeldung zu 250910.1)

Heide (ots)

Nachdem am Dienstagabend in Heide ein 30-jähriger Mann seinem 33-jährigen Nachbarn mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt hatte, erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe noch am gestrigen Nachmittag Untersuchungshaftbefehl wegen des versuchten Totschlags.

Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt, die Ermittlungen dauern an.

Merle Neufeld

