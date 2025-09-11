Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250911.3 Dägeling: Feuer richtet großen Schaden an

Dägeling (ots)

Am gestrigen Abend ist in Dägeling ein Heu- und Strohlager aus noch nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen richteten einen Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Betrages an. Die Ermittlungen hat die Itzehoer Kripo übernommen.

Gegen 23.20 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem Zeugen den Brand eines Gebäudes im Kirchenweg gemeldet hatten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr geriet die Scheune, in der unter anderem mehr als 200 Heu- und Strohballen gelagert waren, in Vollbrand. Die in der Scheune untergebrachten Rinder und benachbarte Häuser gelang es, im Zuge der Löscharbeiten zu schützen, Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Brandschaden dürfte sich auf etwa 150.000 Euro belaufen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

