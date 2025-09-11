Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250911.1 Quarnstedt: Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht!

Quarnstedt (ots)

Am Mittwoch ist es über Tag zu einem Einbruch in ein Haus in Quarnstedt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 13.15 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Gebäude in der Hagener Straße. Er durchsuchte sämtliche Räume und Schränke und verließ im Anschluss das Objekt über die Einstiegstür. Ob der Dieb etwas mit sich nahm, war bei Anzeigenaufnahme noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell