PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250909.1 Heide: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Heide (ots)

Am Montagvormittag hat ein Unbekannter in Heide auf einem Supermarktparkplatz ein Auto beschädigt und den Unfallort verlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 78-jähriger Mann stellte seinen grünen Mini Cooper gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hamburger Straße ab. Als er um 11:00 Uhr zurückkehrte, entdeckte er Schleifspuren am vorderen linken Kotflügel. In diesem Zeitraum verursachte ein bislang unbekannter Fahrer den Schaden und entfernte sich anschließend ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Feststellungen der Personalien.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heide unter 0481 940 oder per Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:01

    POL-IZ: 250908.2 Busenwurth: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten

    Busenwurth (ots) - Sonntagabend kam es in Busenwurth an der Bundesstraße zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen. Dabei bedrohten sich die Beteiligten gegenseitig mit Werkzeugen und einem Baseballschläger. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. Am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr gerieten an der Bundesstraße in Busenwurth mehrere Personen im Alter von 17 bis 43 Jahren in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren