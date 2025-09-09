Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250909.1 Heide: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Heide (ots)

Am Montagvormittag hat ein Unbekannter in Heide auf einem Supermarktparkplatz ein Auto beschädigt und den Unfallort verlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 78-jähriger Mann stellte seinen grünen Mini Cooper gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hamburger Straße ab. Als er um 11:00 Uhr zurückkehrte, entdeckte er Schleifspuren am vorderen linken Kotflügel. In diesem Zeitraum verursachte ein bislang unbekannter Fahrer den Schaden und entfernte sich anschließend ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Feststellungen der Personalien.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heide unter 0481 940 oder per Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell