POL-IZ: 250909.1 Heide: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei bittet um Hinweise
Heide (ots)
Am Montagvormittag hat ein Unbekannter in Heide auf einem Supermarktparkplatz ein Auto beschädigt und den Unfallort verlassen. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein 78-jähriger Mann stellte seinen grünen Mini Cooper gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hamburger Straße ab. Als er um 11:00 Uhr zurückkehrte, entdeckte er Schleifspuren am vorderen linken Kotflügel. In diesem Zeitraum verursachte ein bislang unbekannter Fahrer den Schaden und entfernte sich anschließend ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Feststellungen der Personalien.
Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heide unter 0481 940 oder per Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de entgegen.
Björn Gustke
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe
Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell