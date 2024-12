POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K50 bei Neu Kosenow (LK V-G)

PHR Waren (ots) - Im Zeitraum vom 04.12.2024, 15:30 Uhr bis 07.12.2024, 09:00 Uhr kam es in Klink/Sembzin, Am Schlangenberg zu einem Einbruch in eine Einfamilienhaus . Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten dieses augenscheinlich nach Wertgegenständen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zum ...

