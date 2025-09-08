PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250908.4 Brunsbüttel: Sicherheitsdienst stoppt Fahrraddieb - Polizei vollstreckt offenen Haftbefehl

Brunsbüttel (ots)

Am Samstagabend (06.09.2025) verhinderte der Sicherheitsdienst in Brunsbüttel den Diebstahl eines Fahrrads im Bereich der Festbühne. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Gegen 21:11 Uhr beobachteten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Schleusenstraße einen Mann, der versuchte, ein angeschlossenes Fahrrad zu stehlen. Sie hielten den 54-jährigen rumänischen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Brunsbüttel fest.

Die Polizisten stellten die Identität des Mannes fest und entdeckten dabei einen offenen Vollstreckungshaftbefehl. Sie nahmen ihn fest und überstellten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei Brunsbüttel ermittelt zusätzlich wegen versuchten schweren Diebstahls.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Das könnte Sie auch interessieren