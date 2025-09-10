Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250910.1 Heide: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Heide (ots)

250910.1 Heide: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Am Dienstagabend griff in Heide ein 30-jähriger Mann seinen 33-jährigen Nachbarn mit einem Messer an und verletzte ihn im Gesicht. Der Verletzte erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Gegen 22:00 Uhr kam es in einem Wohngebäude in der Kluckstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 30-jährigen Mann und seinem 33-jährigen Nachbarn, beide deutsche Staatsangehörige. Nach ersten Ermittlungen stach der 30-Jährige im Rahmen dieser Auseinandersetzung dem 33-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Messer ins Gesicht.

Der Geschädigte erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo Ärzte den Mann noch in der Nacht notoperierten.

Einsatzkräfte der Heider Polizei nahmen den Beschuldigten am Tatort widerstandslos fest. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe und das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizei Heide haben die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Angaben werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht. Sobald feststeht, ob ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird, berichten wir nach.

Dr. Jonna Ziemer, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell