POL-IZ: 250909.2 Büsum: Ersthelfer springt ins Hafenbecken und rettet 73-Jährigen

Am Sonntagmittag ist in Büsum ein 73-jähriger Mann mit seinem Rollator ins Hafenbecken gestürzt. Ein 21-jähriger Ersthelfer sprang hinterher und rettete den Gestürzten, der den Vorfall offenbar unverletzt überstand.

Gegen 13:30 Uhr geriet der 73-Jährige am Fischerkai mit seinem Rollator über die Kante des Hafenbeckens 2. Dabei fiel er mitsamt dem Hilfsmittel ins Wasser. Ein zufällig anwesender junger Mann reagierte sofort, sprang vollständig bekleidet ins Hafenbecken und zog den Gestürzten wieder an Land. Der Mann ist nach eigenen Angaben blind.

Ein weiterer Zeuge nutzte ein Seil mit Klappanker, um den vollständig versunkenen Rollator aus dem Wasserbecken zu ziehen. Rettungskräfte untersuchten den 73-Jährigen vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb er offenbar unverletzt.

