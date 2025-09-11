Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250911.2 Heide: Dieb entwendet Wohnmobil

Heide (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in Heide zu einem Diebstahl eines Wohnmobils im öffentlichen Verkehrsraum gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

In der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 08.15 Uhr, entwendete ein Unbekannter das Wohnmobil des Herstellers Pössl, das der Eigentümer in der Hans-Siercks-Straße in Höhe der Einmündung zur Dr. Lammers-Straße verschlossen abgestellt hatte. Bei dem hellblaumetallicfarbenen Fahrzeug handelte es sich um das Modell Pössl Summit 640 mit einem Wert von etwa 70.000 Euro.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell