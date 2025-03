Wachtendonk (ots) - Zwischen Donnerstag (13. März 2025), 18:00 Uhr und Freitag (14.03.2025), 13:40 Uhr kam es auf dem Laerheiderweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines VW Golf hatte seinen Wagen am Donnerstagabend ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 5 in Fahrtrichtung Bruchstraße abgestellt und bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange ...

mehr