Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250912.1 Brunsbüttel: Zeugen nach Fahrzeug-Diebstahl gesucht!

Brunsbüttel (ots)

In der laufenden Woche hat ein Dieb einen Ford von einem öffentlichen Parkplatz in Brunsbüttel entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Autos geben können.

Im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr, bis zum gestrigen Tag, 16.30 Uhr, begab sich ein Unbekannter zu dem schwarzen Ford Focus, der auf dem Parkplatz Am Freizeitbad geparkt war und stahl den Wagen. Der Wert des Fahrzeugs, das zum Zeitpunkt des Verschwindens Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis (LDK) trug, dürfte bei etwa 15.000 Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

