POL-DN: Radfahrerin bei Ausweichmanöver gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Langerwehe (ots) - Eine schwer- und eine leichtverletzte Person, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Langerwehe- Schlich. Die Führer zweier PKW waren am Sonntagabend (03.08.2025 gegen 19:40 Uhr) in Langerwehe- Schlich unterwegs. Eine 62- jährige Frau aus Kreuzau befuhr die D´horner Straße aus Richtung B264 kommend in Richtung Merode. An der Kreuzung Westerloher Allee habe sie kurz angehalten und sei dann ...

mehr