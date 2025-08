Polizei Düren

POL-DN: Kircheneinbrüche in Kalrath und Mündt - Zeuge beobachtet Tätergruppe

Titz (ots)

Zwischen Mittwoch (30.07.2025) und Sonntag (03.08.2025) brachen bislang unbekannte Täter in die Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Kalrath ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten im Inneren mehrere Räume, darunter auch die Sakristei. Ob und was genau entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter entkamen unerkannt.

Auch die St.-Urbanus-Kirche in Mündt wurde Ziel eines Einbruchs. Am Freitagmorgen (01.08.2025) verschafften sich zwischen 04:35 Uhr und 05:03 Uhr mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Entwendet wurde Münzgeld aus einer dort aufgestellten Spendendose. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang vier bis fünf Personen auf dem Kirchenparkplatz. Eine Person trug einen hellen Kapuzenpullover mit dunkler Hose, die übrigen waren dunkel gekleidet - jeweils mit Kapuzenpullovern und dunklen Hosen. In unmittelbarer Nähe standen zwei ältere silberfarbene Fahrzeuge. Als der Zeuge die Gruppe ansprach, stiegen die Personen mit Werkzeugen in die Fahrzeuge und flüchteten in Richtung Osten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen oder den beschriebenen Fahrzeugen unter der Rufnummer 02421 949-0.

