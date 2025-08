Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen

Langerwehe (ots)

Eine schwer- und eine leichtverletzte Person, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Langerwehe- Schlich.

Die Führer zweier PKW waren am Sonntagabend (03.08.2025 gegen 19:40 Uhr) in Langerwehe- Schlich unterwegs. Eine 62- jährige Frau aus Kreuzau befuhr die D´horner Straße aus Richtung B264 kommend in Richtung Merode. An der Kreuzung Westerloher Allee habe sie kurz angehalten und sei dann langsam wieder angefahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 19- jähriger Mann aus Langerwehe die vorfahrtberechtigte Westerloher Allee, aus Richtung Ortsmitte Schlich kommend in Richtung Jüngersdorf. Hier habe er den PKW der Frau zwar noch wahrgenommen, als dieser in den Kreuzungsbereich einfuhr, trotz des Versuches einer Bremsung habe er den Zusammenstoß der PKW allerdings nicht mehr verhindern können. Die Frau erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Beifahrer im Fahrzeug des 19- Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Nach einer ersten Schätzung der eingesetzten Polizisten beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 16.000 EUR. Das Ermittlungen zu den genauen Umständen, die zum Zusammenstoß führten, sind eingeleitet.

