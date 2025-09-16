PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250916.1 Brunsbüttel: Verstoß gegen das Ballastwasserübereinkommen

Brunsbüttel (ots)

Am Montag haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel bei einer Schiffskontrolle einen Verstoß gegen das Ballastwasserübereinkommen festgestellt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro eingezogen.

Während der Kontrolle eines Frachtschiffes mit Heimathafen Madeira im Landeshafen Ostermoor in Brunsbüttel stellten Einsatzkräfte fest, dass die Ballastwasserbehandlungsanlage des Schiffes nicht ordnungsgemäß arbeitete und dass 95 Kubikmeter über einen Bypass ausgenommenes Ballastwasser in das Hafengewässer eingeleitet wurden.

Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde leiteten die Beamten gegen den Chief Officer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Amtsgericht Itzehoe ordnete zudem die Einziehung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 26.253,50 Euro an.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

