Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.11.2024 um 01:55 Uhr wurde ein 27-Jähriger mit seinem Nissan in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit de Mannes konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen Kokain und THC, weshalb dem Mann eine Blutprobe und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Nun kommt auf den in Neustadt/W. lebenden Mann ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell