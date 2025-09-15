PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250915.5 Wilster: Unsichere Fahrweise infolge Trunkenheit

Wilster (ots)

Am Samstagnachmittag haben Zeugen einen Autofahrer gemeldet, der in Itzehoe eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Wie sich bei einer Kontrolle schließlich herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

Bereits in Itzehoe fiel zwei Verkehrsteilnehmern ein Fahrzeug auf, das in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 5 in Richtung Wilster unterwegs war. Der Anrufer und seine Begleiterin folgten dem weiterhin unsicher und schnell geführten Audi bis nach Wilster, wo der Fahrer seinen Wagen schließlich auf den Parkplatz eines Supermarktes lenkte, unsicher ausstieg und in den Markt ging. Zwischenzeitlich erreichten Beamte den Ort und passten den Verdächtigen ab, als er das Geschäft wieder verließ. Ein Atemalkoholtest bei dem 68-Jährigen ergab einen Wert von 1,07 Promille, so dass der Beschuldigte sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Den Führerschein des Dithmarschers stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer lag laut den Zeugen zu keiner Zeit vor.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 13:32

    POL-IZ: 250915.4 Brunsbüttel: Unfall mit mehr als zwei Promille

    Brunsbüttel (ots) - Am Samstagabend ist ein Autofahrer in Brunsbüttel auf einer Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen und einer Ampelanlage kollidiert. Wie sich herausstellte, stand der Mann nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Beschuldigte gegen 20.00 Uhr auf dem Westzubringer unterwegs und geriet an der Einmündung zur Holstenstraße ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:47

    POL-IZ: 250915.3 Brickeln: Wer hat den Weidezaun entwendet?

    Brickeln (ots) - Innerhalb der letzten sechs Wochen hat ein Unbekannter in Brickeln einen kompletten Weidezaun - Litze und Metallstangen - entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können. In der Zeit vom 1. August 2025 bis zum 11. September 2025 hat sich ein Unbekannter zu einer Schafweide zwischen dem Hochdonner Weg und der Hochdonner Straße ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:33

    POL-IZ: 250915.2 Münsterdorf: 18-Jähriger flüchtet erfolglos vor der Polizei

    Münsterdorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag war ein junger Mann unerlaubt mit einem Fahrzeug unterwegs. Als Beamte ihn in Müsterdorf stoppen wollten, gab der 18-Jährige Gas. Seine Flucht endete schließlich in einer Sackgasse in Oldendorf. Hier stellten Einsatzkräfte den Beschuldigten, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Kurz vor 02.00 Uhr erhielten Beamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren