Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250915.5 Wilster: Unsichere Fahrweise infolge Trunkenheit

Wilster (ots)

Am Samstagnachmittag haben Zeugen einen Autofahrer gemeldet, der in Itzehoe eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Wie sich bei einer Kontrolle schließlich herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

Bereits in Itzehoe fiel zwei Verkehrsteilnehmern ein Fahrzeug auf, das in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 5 in Richtung Wilster unterwegs war. Der Anrufer und seine Begleiterin folgten dem weiterhin unsicher und schnell geführten Audi bis nach Wilster, wo der Fahrer seinen Wagen schließlich auf den Parkplatz eines Supermarktes lenkte, unsicher ausstieg und in den Markt ging. Zwischenzeitlich erreichten Beamte den Ort und passten den Verdächtigen ab, als er das Geschäft wieder verließ. Ein Atemalkoholtest bei dem 68-Jährigen ergab einen Wert von 1,07 Promille, so dass der Beschuldigte sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Den Führerschein des Dithmarschers stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer lag laut den Zeugen zu keiner Zeit vor.

