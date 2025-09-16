PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250916.4 Heide: Täter versuchen, einem Schüler sein Geld abzunehmen

Heide (ots)

Am gestrigen Morgen haben Unbekannte versucht, von einem Schüler auf dem Schulweg Geld zu erlangen. Das Vorhaben scheiterte, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 07.30 Uhr war der Geschädigte in der Rungholtstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5 kamen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei junge Männer auf ihn zu und stoppten ihn. Unter Vorhalt eines Messers verlangte das Duo die Herausgabe von Bargeld. Der 18-Jährige gab an, kein Geld bei sich zu haben. Zeitgleich kam ein Fahrzeug in den Nahbereich des Tatortes, worauf die Täter ohne Beute in Richtung Butendiek (Heide) flüchteten. Der Geschädigte alarmierte sofort die Polizei, eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Laut dem 18-Jährigen waren die beiden Beschuldigten 180 bis 185 cm groß, schlank, etwa 18 bis 20 Jahre alt und trugen einen sogenannten Victor-Emanuel-Bart. Einer von ihnen besaß schwarze, lockige Haare, der andere schwarze, rasierte. Er hatte ein Muttermal auf der rechten Wange. Wer Hinweise auf die Beschriebenen geben kann, sollte sich bei der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:28

    POL-IZ: 250916.2 Tellingstedt: Die Polizei ist zurück in Tellingstedt

    Tellingstedt (ots) - Nachdem die Beamten der Polizeistation Tellingstedt ihren Dienst über einen längeren Zeitraum von Hennstedt aus verrichtet haben, beziehen sie am 17. September 2025 ihre neu erbaute Dienststelle im Mühlenberg 37 in 25782 Tellingstedt. Bürgerinnen und Bürger erreichen ihre örtliche Polizei dann an der neuen Anschrift. Die Telefonnummer 04838 / ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:15

    POL-IZ: 250916.3 Mühlenbarbek: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Mühlenbarbek (ots) - In der Nacht zu heute ist es auf der Bundesstraße 206 in Mühlenbarbek zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 42-Jähriger gegen 03.40 Uhr mit einem LKW auf der B 206 aus Richtung Itzehoe kommend in Fahrtrichtung Kellinghusen unterwegs. In Höhe der Einmündung zur ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:47

    POL-IZ: 250916.1 Brunsbüttel: Verstoß gegen das Ballastwasserübereinkommen

    Brunsbüttel (ots) - Am Montag haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel bei einer Schiffskontrolle einen Verstoß gegen das Ballastwasserübereinkommen festgestellt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro eingezogen. Während der Kontrolle eines Frachtschiffes mit Heimathafen Madeira im Landeshafen Ostermoor in Brunsbüttel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren