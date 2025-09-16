Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250916.4 Heide: Täter versuchen, einem Schüler sein Geld abzunehmen

Heide (ots)

Am gestrigen Morgen haben Unbekannte versucht, von einem Schüler auf dem Schulweg Geld zu erlangen. Das Vorhaben scheiterte, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 07.30 Uhr war der Geschädigte in der Rungholtstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5 kamen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei junge Männer auf ihn zu und stoppten ihn. Unter Vorhalt eines Messers verlangte das Duo die Herausgabe von Bargeld. Der 18-Jährige gab an, kein Geld bei sich zu haben. Zeitgleich kam ein Fahrzeug in den Nahbereich des Tatortes, worauf die Täter ohne Beute in Richtung Butendiek (Heide) flüchteten. Der Geschädigte alarmierte sofort die Polizei, eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Laut dem 18-Jährigen waren die beiden Beschuldigten 180 bis 185 cm groß, schlank, etwa 18 bis 20 Jahre alt und trugen einen sogenannten Victor-Emanuel-Bart. Einer von ihnen besaß schwarze, lockige Haare, der andere schwarze, rasierte. Er hatte ein Muttermal auf der rechten Wange. Wer Hinweise auf die Beschriebenen geben kann, sollte sich bei der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell