POL-HM: Schuppenbrand greift auf Nachbargebäude über - Polizei ermittelt

Bodenwerder (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (08.01.2025) wurden, gegen 01:30 Uhr, Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Schuppenbrand in der Münchhausenstraße in Bodenwerder alarmiert. Mehrere Anwohner der Münchhausenstraße wurden nach jetzigen Erkenntnissen kurz zuvor durch einen lauten Knall geweckt und auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Schuppen in Brand stand und das Feuer von dort auf den Dachstuhl des danebenstehenden Wohnhauses sowie auf einen weiteren angrenzenden Fahrradschuppen übergriff. An dem zum Fahrradschuppen gehörigen Haus sprangen aufgrund der Hitzeeinwirkung zwei Fensterscheiben. Ein vor dem Schuppen abgestelltes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. In keinem der betroffenen Gebäude befanden sich zum Brandausbruch Personen. Durch das Feuer kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Dies führte dazu, dass durch ein geöffnetes Fenster Rauch in ein Wohnhaus im unmittelbaren Nahbereich eintrat. Hierdurch erlitten ein 40-jähriger Mann sowie seine 25 Jahre alte Lebensgefährtin und das 1 Jahre alte Kind eine Rauchgasvergiftung. Die drei Personen wurden mit einem Krankenwagen in örtliche Krankenhäuser transportiert. Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Ursache getätigt werden. Der Schaden liegt nach jetzigen Erkenntnissen im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531 9580 bei der Polizei Holzminden zu melden.

