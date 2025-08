Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen von Audi A3 gestohlen

Pfiffelbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf einem Parkplatz in Pfiffelbach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw Audi. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug gegen 23:15 Uhr vom seinem Besitzer auf einem Parkplatz abgestellt, um eine Veranstaltung in der Umgebung zu besuchen. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das vordere Kennzeichen fehlte und das hintere beschädigt worden war. Ein Anwohner beobachtete gegen 00:10 Uhr eine Gruppe unbekannter männlicher Jugendlicher im Alter von etwa 8 bis 15 Jahren, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

