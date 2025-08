LPI-J: Defektes Fahrzeug "geschlachtet"

Jena (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag, ca. 17:30 Uhr, und Montagfrüh 04:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam und widerrechtlich Zutritt zu einem Backshop am Salvador-Allende-Platz. Hierbei beschädigten die Täter die Eingangstür des Marktes. In der weiteren Folge suchten die Langfinger im Personalbereich des Backshops nach Beute. Ob sie hierbei fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Rückfragen bitte an: ...

