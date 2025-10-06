Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Wohnungseinbrüche - 1 x Täter auf frischer Tat angetroffen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft über ein Badfenster in eine Erdgeschosswohnung in der Luckestraße. Aus der Wohnung wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Am Samstag, 04.10.2025, gegen 13.15 Uhr wurde eine unbekannte Täterschaft auf frischer Tat angetroffen und flüchtete unerkannt. In dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 13.15 Uhr, hebelte die unbekannte Täterschaft ein Kellerfenster auf um sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Leh" in Hauingen zu verschaffen. Fast alle Räumlichkeiten des Hauses wurden von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Gegen 13.15 Uhr kam die Bewohnerin nachhause und nahm Geräusche aus dem Obergeschoss wahr. Kurz Zeit später kam die unbekannte Täterschaft die Treppe hinuntergelaufen, erkannte die die Bewohnerin und flüchtete aus dem Haus in Richtung Tierheim.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare, trug einen hellen Kapuzenpullover und eine blaue Jeanshose. Er hatte einen Turnbeutel dabei.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell