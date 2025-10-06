Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Autohaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.10.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 07.10 Uhr, öffnete eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster, um in ein Autohaus in der Bärenfelser Straße zu gelangen. In dem Gebäude wurden mehrere Räumlichkeiten von der unbekannten Täterschaft durchsucht und auch Tresore angegangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell