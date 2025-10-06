PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Autohaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.10.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 07.10 Uhr, öffnete eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster, um in ein Autohaus in der Bärenfelser Straße zu gelangen. In dem Gebäude wurden mehrere Räumlichkeiten von der unbekannten Täterschaft durchsucht und auch Tresore angegangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

