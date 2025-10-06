PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall unter Alkoholeinfluss- eine verletzte Person

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.10.2025, gegen 23:15 Uhr fuhr eine 19-jährige Fiat-Fahrerin die Seebodenstraße in Richtung Schopfheimer Straße in Wehr. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam sie an der Einmündung zur Schopfheimer Straße ins Schleudern und kollidiert mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Laternenmast. Dieser knickte um und der Fiat wurde erheblich beschädigt. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Ein 18 Jahre alter Mitfahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast einem Promille. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 8000 Euro entstanden sein.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:54

    POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Einfamilienhaus in Warmbach - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.10.2025, 17.30 Uhr bis Samstag, 04.10.2025, 17.15 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Warmbacher Straße. Das Haus wurde von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:52

    POL-FR: Steinen: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 02.10.2025 in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 20.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zu mehreren Schrebergärten in der Jahnstraße. Mehrere Gartenhütten wurden aufgebrochen und Gegenstände aus diesen entwendet. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Steinen übernommen und bittet um Mitteilung ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:50

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Autohaus

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.10.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 07.10 Uhr, öffnete eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster, um in ein Autohaus in der Bärenfelser Straße zu gelangen. In dem Gebäude wurden mehrere Räumlichkeiten von der unbekannten Täterschaft durchsucht und auch Tresore angegangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren