POL-FR: Wehr: Unfall unter Alkoholeinfluss- eine verletzte Person

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.10.2025, gegen 23:15 Uhr fuhr eine 19-jährige Fiat-Fahrerin die Seebodenstraße in Richtung Schopfheimer Straße in Wehr. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam sie an der Einmündung zur Schopfheimer Straße ins Schleudern und kollidiert mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Laternenmast. Dieser knickte um und der Fiat wurde erheblich beschädigt. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Ein 18 Jahre alter Mitfahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast einem Promille. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 8000 Euro entstanden sein.

