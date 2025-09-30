Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher waren in Hückeswagen unterwegs

Hückeswagen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (25. September) bis Montag versuchten Unbekannte vergeblich, die Eingangstür eines Heizungs- und Sanitärbetriebes in der Peterstraße aufzuhebeln. Die Kriminellen flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Im gleichen Zeitraum machten sich Einbrecher, ebenfalls erfolglos, an der Eingangstür einer Fahrschule in der Peterstraße zu schaffen. Auch hier gelang es ihnen nicht, die Räume zu betreten.

In der Zeit von Samstag (27. September) bis Montag geriet ein Ladengeschäft in der Montanusstraße in das Visier von Einbrechern. Die Kriminellen versuchten vergeblich, die Eingangstür aufzuhebeln.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell