Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gemeinsame Kontrollen der Kreisbußgeldstelle und der Polizei

Gummersbach (ots)

Am Freitag (26. September) führte die Polizei gemeinsam mit der Kreisbußgeldstelle in Gummersbach Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Kontrollen fanden von 17 Uhr bis ein Uhr morgens im Innenstadtbereich und im Bereich der Gummersbacher Straße statt. Im Bereich der Gummersbacher Straße stellte der Kreis 73 Geschwindigkeitsverstöße fest. Spitzenreiter war ein Fahrer der mit 91 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Im Bereich des Forums und im Innenstadtbereich verzeichnete die Polizei 97 Geschwindigkeitsverstöße. 69 km/h anstatt der erlaubten 30 km/h hatte hier der schnellste Fahrer auf dem Tacho. Die Fahrer erwarten nun jeweils zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot sowie 260 Euro bzw. 400 Euro Bußgeld. Des Weiteren stellte die Polizei zwei Verstöße wegen erloschener Betriebserlaubnis und zwei Autos ohne gültigen TÜV fest. Weiterhin erteilte die Polizei drei Verwarngelder wegen Verstoßes gegen die Anschnallpflicht und stellte eine Ordnunsgwidrigkeitenanzeige wegen mangelhafter Bereifung aus.

