Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlenem Pkw verunfallt und geflüchtet

Gummersbach (ots)

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag (28. / 29. September) gegen 0:30 Uhr einen Pkw, der auf der Neudieringhauser Straße von der Fahrbahn abgekommen war. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Fahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Augenscheinlich war er von der Neudieringhauser Straße auf einen Waldweg abgebogen und eine Böschung hinabgerutscht. Beim Versuch, zurück auf die Straße zu fahren, hatte er sich festgefahren. Polizeibeamte trafen den 28-jährigen Fahrer aus Engelskirchen und seine 36-jährige Beifahrerin in der Nähe der Unfallstelle an. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zum Pkw gehörten und sowohl die Kennzeichen als auch der Pkw als gestohlen gemeldet waren. Zudem ergaben sich bei dem 28-Jährigen Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Der 28-Jährige musste mit zur Wache eine Blutprobe abgeben. Das Auto wurde sichergestellt.

