Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in der Innenstadt

Hückeswagen (ots)

Kriminelle haben zwischen Donnerstag (25. September) und Freitag versucht, sich zu mehreren Geschäften Zugang zu verschaffen. Zwischen 18:30 Uhr am Donnerstag und 08:15 Uhr am Freitag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Blumengeschäft in der Straße "Am Kamp". Sie durchwühlten das Geschäft und entkamen mit Bargeld, einem iPhone 5s und einer Kamera. In der Peterstraße machten sich Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen an zwei Lagerhallen zu schaffen. Aus einer der Hallen entwendeten sie Bargeld und ein Terrarium. Auf einen Friseursalon in der Bahnhofstraße hatten es Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen abgesehen. Sie versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, gelangten jedoch nicht in das Objekt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell