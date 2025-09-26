Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Scheiben von mehreren Autos in Waldbröl-Wilkenroth eingeschlagen

Waldbröl (ots)

In der Straße "Kirchblick" und in der Denklinger Straße haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26. September) an fünf Autos die Scheiben eingeschlagen und ein weiteres unverschlossenes Auto geöffnet und durchsucht. Aus einem VW Amarok wurde eine Schachtel Zigaretten gestohlen, aus einem Audi ein Taschenmesser und aus einem Renault Twingo eine Handtasche. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

