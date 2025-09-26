POL-GM: Hinterräder und Motoren von E-Bikes gestohlen

Nümbrecht (ots) - Am Mittwochabend (24. September) gegen 19:45 Uhr kam es auf der Brucher Straße zu einem Ver-kehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem Pkw und einem Roller. Ein 25-Jähriger aus Nümbrecht fuhr mit einem Nissan aus einer Grundstückseinfahrt und beabsichtigte, auf den Mühlenbergweg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Roller eines ...

mehr