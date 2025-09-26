PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hinterräder und Motoren von E-Bikes gestohlen

Hückeswagen (ots)

Unbekannte haben zwischen 18 Uhr am Mittwoch (24. September) und 17 Uhr am Donnerstag die Hinterräder und Motoren von zwei E-Bikes der Marken Vivi und Same Bike abmontiert und gestoh-len. Die E-Bikes standen an einem Fahrradstellplatz in einer Tiefgarage mit Zufahrtsweg zur "Alte Ladenstraße". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

