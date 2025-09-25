Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-Jähriger ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs

Nümbrecht (ots)

Am Mittwochabend (24. September) gegen 19:45 Uhr kam es auf der Brucher Straße zu einem Ver-kehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem Pkw und einem Roller. Ein 25-Jähriger aus Nümbrecht fuhr mit einem Nissan aus einer Grundstückseinfahrt und beabsichtigte, auf den Mühlenbergweg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Roller eines 17-Jährigen aus Nümbrecht, der in Richtung Brucher Straße unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der Roller nicht versichert ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell