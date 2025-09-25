PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Arzneimittel und Fahrrad gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwischen 21:15 Uhr am Dienstag (23. September) und 07:15 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte gelieferte Arzneimittel aus einem Seiteneingang einer Apotheke in der Kaiserstraße gestohlen.

In der Marktstraße brachen Unbekannte zwischen 18 Uhr am Dienstag (23. September) und 07:45 Uhr am Mittwoch in Geschäftsräume eines Reihenhauses ein. Die Unbekannten zerstörten ein Glaselement der Eingangstür und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie ein Mountainbike der Marke Bulls.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:49

    POL-GM: Aktuelle Warnung vor Schockanrufen

    Oberbergischer Kreis (ots) - Aktuell (24.09.2025) registriert die Polizei vermehrt Schockanrufe im Oberbergischen Kreis. Bei der Masche rufen Betrüger meist ältere Menschen an und geben sich als Angehörige aus. Sie gaukeln vor, dass etwas Schlimmes passiert ist. Dann übernimmt meist ein angeblicher Anwalt oder Polizist das Gespräch und erklärt, dass nun Geld oder Wertsachen benötigt werden, um z.B. eine Kaution ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:10

    POL-GM: Betrüger trickst 88-Jährigen aus

    Waldbröl (ots) - Am Dienstag (23. September) erhielt ein 88-Jähriger aus Waldbröl einen Anruf von einem Unbe-kannten. Der Unbekannte teilte dem Senior mit, dass von dem Konto des Seniors ein Betrag an eine Firma überwiesen wurde, und fragte, ob das seine Richtigkeit habe. Als der 88-Jährige dies verneinte, teilte der Unbekannte ihm mit, dass er sich kümmern würde. Dann klingelte ein Mann bei dem Senior, um die ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 20:14

    POL-GM: Kurvensturz mit dramatischer Folge: Motorradfahrer stürzt Abhang hinab

    Lindlar, K38 (ots) - Bei einem Alleinunfall auf der K38 zwischen den Lindlarer Ortsteilen Loxsteeg und Hohkeppel wurde am Dienstagnachmittag (23.09.2025) eine Person schwer verletzt. Sein Kraftrad erlitt einen Totalschaden. Ein 25-jähriger Kölner befuhr mit seinem Kraftrad die K38 aus Richtung Lindlar-Hohkeppel kommend in Richtung Lindlar-Loxsteeg. Im Verlauf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren