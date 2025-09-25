Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Arzneimittel und Fahrrad gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwischen 21:15 Uhr am Dienstag (23. September) und 07:15 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte gelieferte Arzneimittel aus einem Seiteneingang einer Apotheke in der Kaiserstraße gestohlen.

In der Marktstraße brachen Unbekannte zwischen 18 Uhr am Dienstag (23. September) und 07:45 Uhr am Mittwoch in Geschäftsräume eines Reihenhauses ein. Die Unbekannten zerstörten ein Glaselement der Eingangstür und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie ein Mountainbike der Marke Bulls.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell