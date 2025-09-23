PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kurvensturz mit dramatischer Folge: Motorradfahrer stürzt Abhang hinab

Lindlar, K38 (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der K38 zwischen den Lindlarer Ortsteilen Loxsteeg und Hohkeppel wurde am Dienstagnachmittag (23.09.2025) eine Person schwer verletzt. Sein Kraftrad erlitt einen Totalschaden.

Ein 25-jähriger Kölner befuhr mit seinem Kraftrad die K38 aus Richtung Lindlar-Hohkeppel kommend in Richtung Lindlar-Loxsteeg. Im Verlauf der kurvenreichen Strecke kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit der Leitplanke, stürzte einen leichten Abhang hinab und kam auf einer Wiese zum Liegen. Ersthelfer betreuten den Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei.

Der Kraftradfahrer wurde schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Gummersbach gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 12.000 Euro. Ein alarmierter Rettungshubschrauber konnte zwischenzeitlich wieder abdrehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Einbruchschutz - Riegel vor! Sicher ist sicherer

    Oberbergischer Kreis (ots) - Mit den dunkler werdenden Tagen beginnt die Hochsaison bei Wohnungseinbrechern. Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. Dabei können Einbrüche schon durch einfache Maßnahmen wie ein richtiges, ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:55

    POL-GM: Rund 400 Verstöße bei Kontrollaktion

    Oberbergischer Kreis (ots) - Die oberbergische Polizei hat von Dienstag (16. September) bis Montag (22. September) im Rahmen der europaweit stattfindenden Kontrollwoche ROADPOL Kontrollen durchgeführt. Die Aktion stand unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen!", fand im gesamten Kreisgebiet statt und verfolgt das Ziel, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung für ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:45

    POL-GM: Kleinkraftrad aus Garage gestohlen

    Engelskirchen (ots) - In der Brückenstraße sind Unbekannte zwischen Samstag (20. September, 16 Uhr) und Mon-tag (7 Uhr) in einen Garagenkomplex eingebrochen. Sie brachen die Tür auf und entwendeten ein grünes Kleinkraftrad der Marke Piaggio mit dem Kennzeichen 026JFG. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren