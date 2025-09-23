Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kurvensturz mit dramatischer Folge: Motorradfahrer stürzt Abhang hinab

Lindlar, K38 (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der K38 zwischen den Lindlarer Ortsteilen Loxsteeg und Hohkeppel wurde am Dienstagnachmittag (23.09.2025) eine Person schwer verletzt. Sein Kraftrad erlitt einen Totalschaden.

Ein 25-jähriger Kölner befuhr mit seinem Kraftrad die K38 aus Richtung Lindlar-Hohkeppel kommend in Richtung Lindlar-Loxsteeg. Im Verlauf der kurvenreichen Strecke kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit der Leitplanke, stürzte einen leichten Abhang hinab und kam auf einer Wiese zum Liegen. Ersthelfer betreuten den Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei.

Der Kraftradfahrer wurde schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Gummersbach gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 12.000 Euro. Ein alarmierter Rettungshubschrauber konnte zwischenzeitlich wieder abdrehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell