Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rund 400 Verstöße bei Kontrollaktion

Oberbergischer Kreis (ots)

Die oberbergische Polizei hat von Dienstag (16. September) bis Montag (22. September) im Rahmen der europaweit stattfindenden Kontrollwoche ROADPOL Kontrollen durchgeführt. Die Aktion stand unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen!", fand im gesamten Kreisgebiet statt und verfolgt das Ziel, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibili-sieren.

Insgesamt wurden rund 400 Verstöße festgestellt, die sich auf Verstöße von Rad- (7), Pkw- (353), Lkw- (11) sowie Kradfahrenden (28) aufteilten. 261 Verkehrsteilnehmende fielen wegen Geschwindigkeitsverstößen auf. In 25 Fällen wurde unerlaubte Handynutzung festgestellt. In drei Fällen wurde die Weiterfahrt aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis untersagt. Spitzen-reiter bei den Geschwindigkeitsverstößen war ein Autofahrer am Freitag, der bei Marienheide-Gogarten/Ohl mit 93 km/h bei erlaubten 60 km/h unterwegs war.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

