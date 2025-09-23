Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch übers Wochenende
Bergneustadt (ots)
Zwischen 16 Uhr am Freitag (19. September) und 8 Uhr am Montag sind Unbekannte in ein Jugendzentrum in der Straße "Schöne Aussicht" eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Objekt und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
