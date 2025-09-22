PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Räuberischer Diebstahl im Lebensmittelgeschäft

Reichshof (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Freitag (19. September) aus einem Discounter-Markt in der Straße "In der Mähbach" eine Haarschneidemaschine zu entwenden. Als ei-ne Mitarbeiterin gegen 13 Uhr den Diebstahl bemerkte und den unbekannten Mann ansprach, legte dieser die Haarschneidemaschine zurück und ergriff die Flucht. Ein Zeuge versuchte noch, den Flüchtigen festzuhalten. Der Unbekannte riss sich los und flüchtete in Richtung Feuerwehr, wo er auf der Beifahrerseite in einen Merce-des Sprinter einer Autovermietung mit Wiesbadener Kennzeichen stieg und davon-fuhr. Der Unbekannte war etwa 1,60 Meter groß und hatte eine schmale Statur. Er hatte einen dunklen Hauttyp und trug einen grauen Rucksack. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

