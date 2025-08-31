Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Diebstahl eines E-Scooters

Grünstadt (ots)

Am Freitag, dem 29.08.2025, befand sich der 28-jährige Geschädigte um ca. 08:15 Uhr mit seinem E-Scooter im Bereich der Sparkasse, Friedrich-Ebert-Straße 15, in Grünstadt. Während er die Sparkasse betrat, wurde sein unverschlossener E-Scooter, welcher vor dem Gebäude von ihm abgestellt wurde, von einem unbekannten Täter entwendet. Durch Beamte der örtlichen Polizeiinspektion konnte der Täter bzw. der entwendete E-Scooter im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Sollten Zeugen die Tat beobachtet oder eine Person gesehen haben, welche auf die Beschreibung passt, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

