Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Diebstahl eines E-Scooters

Grünstadt (ots)

Am Freitag, dem 29.08.2025, befand sich der 28-jährige Geschädigte um ca. 08:15 Uhr mit seinem E-Scooter im Bereich der Sparkasse, Friedrich-Ebert-Straße 15, in Grünstadt. Während er die Sparkasse betrat, wurde sein unverschlossener E-Scooter, welcher vor dem Gebäude von ihm abgestellt wurde, von einem unbekannten Täter entwendet. Durch Beamte der örtlichen Polizeiinspektion konnte der Täter bzw. der entwendete E-Scooter im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Sollten Zeugen die Tat beobachtet oder eine Person gesehen haben, welche auf die Beschreibung passt, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

ld

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

