Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Abgestürzter Fallschirmspringer
Bad Dürkheim (ots)
Am Samstag, den 30.08.2025 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Folgenschweren Unfall eines Fallschirmspringers auf dem Segelflugplatz in den Almen in Bad Dürkheim. Hierbei sprang der 48-jährige Geschädigte aus ca. 3000m Höhe aus einer Cessna. Sein Sprung verlief zunächst planmäßig. Ca. 30 Meter vor seiner Landung kam es vermutlich zu einem Flugfehler des Geschädigten. Dieser wechselte nochmals seine Position gegen den Wind, was dazu führte, dass sich die Fallgeschwindigkeit enorm erhöhte. Der Geschädigte schlug daraufhin unkontrolliert auf den Boden auf. Durch den Aufprall wurde der 48-jährige schwerst verletzt. Er erlitt schwere innere Verletzungen. Sein gesundheitlicher Zustand sei laut Notarzt derzeit kritisch.
Was letztendlich zu dem Absturz führte muss derzeit noch ermittelt werden.
