PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abgestürzter Fallschirmspringer

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Folgenschweren Unfall eines Fallschirmspringers auf dem Segelflugplatz in den Almen in Bad Dürkheim. Hierbei sprang der 48-jährige Geschädigte aus ca. 3000m Höhe aus einer Cessna. Sein Sprung verlief zunächst planmäßig. Ca. 30 Meter vor seiner Landung kam es vermutlich zu einem Flugfehler des Geschädigten. Dieser wechselte nochmals seine Position gegen den Wind, was dazu führte, dass sich die Fallgeschwindigkeit enorm erhöhte. Der Geschädigte schlug daraufhin unkontrolliert auf den Boden auf. Durch den Aufprall wurde der 48-jährige schwerst verletzt. Er erlitt schwere innere Verletzungen. Sein gesundheitlicher Zustand sei laut Notarzt derzeit kritisch.

Was letztendlich zu dem Absturz führte muss derzeit noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.
06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06322 963-120
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Wollenberg, POKin

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 07:51

    POL-PDNW: Vom Kurparkhotel in die Gewahrsamszelle

    Bad Dürkheim (ots) - Am Sonntag, den 31.08.2025 gegen 00:40 Uhr kam es zu einer Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil eines Mitarbeiters des Kurparkhotels in Bad Dürkheim durch den 27-jährigen Beschuldigten aus Speyer. Nachdem die eingesetzten Beamten den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und geklärt hatten wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis für das Kurparkhotel und nahe Umgebung erteilt. Der Beschuldigte ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 07:30

    POL-PDNW: PKW kracht in Hauswand

    Erpolzheim (ots) - Am Samstag, den 30.08.2025 gegen 23:20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Erpolzheim. Der 23-jährige Fahrer eines Audi A3 befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße in Erpolzheim. In einer Rechtskurve verlor dieser, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und infolge des Genusses alkoholischer Getränke, die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in ein ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 06:34

    POL-PDNW: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt in Haßloch

    Haßloch (ots) - Am frühen Freitagmorgen (29.08.2025, 05:23 Uhr) meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein offenbar alkoholisierter Autofahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Freizeitparks in Haßloch bewege. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Haßloch trafen den 31-jährigen Fahrer sowie eine Begleitperson kurze Zeit später vor Ort an. Der Mann räumte ein, den Pkw geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren