POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht in Großkarlbach - Zeugen gesucht!

Großkarlbach (ots)

Der Geschädigte parkte seinen Pkw am 30.08.2025 zwischen ca. 08:00 Uhr und 10:00 Uhr im Innenhof des Morrhofs in Großkarlbach. Als er anschließend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte konnte er eine erhebliche Beschädigung an der Fahrerseite seines Fahrzeuges feststellen. In unmittelbarer Nähe zur Unfallörtlichkeit befand sich zudem ein Gabelstapler welcher korrespondierende Unfallschäden an einer seiner Gabelzinken aufwies. Der Unfallverursacher entfernte sich zuvor unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Leist, POK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren