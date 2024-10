Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl von Baustelle

Borken (ots)

Tatort: Borken, Weseler Landstraße;

Tatzeit: zwischen 11.10.2024, 17.00 Uhr, und 14.10.2024, 07.00 Uhr;

Auf Kabel abgesehen hatten es Unbekannte am Wochenende in Borken. Die Täter drangen in einen Rohbau an der Weseler Landstraße ein, aus dem sie circa 200 Meter des Materials entwendeten.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell