PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Exhibitionist entblößt sich vor Feiernden

Morsbach (ots)

In der Bahnhofstraße hat sich ein Unbekannter vor einer Gruppe Feiernder entblößt und an seinem Glied manipuliert. Als einer der Feiernden den Unbekannten auf-forderte, sich zu entfernen, trat der Unbekannte ihn gegen den Ellenbogen und lief dann Richtung Dorfzentrum. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, circa 35 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur, einen Bart und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine Jogginghose und einen grünen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:19

    POL-GM: Unbekannte brechen in Tiny House ein

    Wiehl (ots) - Zwischen null Uhr am Samstag (20. September) und 20 Uhr am Sonntag sind Un-bekannte in ein Tiny Hose in der Großfischbacher Straße eingedrungen. Die Ein-brecher hebelten die Tür zum Häuschen auf und öffneten diverse Schränke. An-schließend flüchteten sie ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:45

    POL-GM: Kriminelle stehlen Pedelec

    Wiehl (ots) - Ein 36-jähriger Wiehler stellte sein Pedelec am Samstag (20. September) um 19 Uhr in der Straße "Bergweg" ab und sicherte es mit einem Faltschloss. Als der 36-Jährige fünfzehn Minuten später zum Abstellort zurückkehrte, war sein Zweirad samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers "Centurion" (Modell: Crossfire R2000D EP1) in der Farbe Braun. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:45

    POL-GM: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

    Gummersbach (ots) - Am vergangenen Samstag (20. September), zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Sohl" in Gummersbach ein. Die Kriminellen hebelten das Küchenfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher stahlen Schmuck, Uhren und eine Münzsammlung. Sie flüchteten über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die zentrale ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren