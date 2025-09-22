Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Exhibitionist entblößt sich vor Feiernden

Morsbach (ots)

In der Bahnhofstraße hat sich ein Unbekannter vor einer Gruppe Feiernder entblößt und an seinem Glied manipuliert. Als einer der Feiernden den Unbekannten auf-forderte, sich zu entfernen, trat der Unbekannte ihn gegen den Ellenbogen und lief dann Richtung Dorfzentrum. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, circa 35 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur, einen Bart und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine Jogginghose und einen grünen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

