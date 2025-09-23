Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher suchen Hobbywerkstatt auf
Gummersbach (ots)
Im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Samstag (20. September) und 08:30 Uhr am Montag sind Einbrecher in eine Werkstatt auf dem Hinterhof eines Radsportladens in der Vollmerhauser Straße eingedrungen. Beute machten sie nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
