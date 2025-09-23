POL-GM: Einbrecher suchen Hobbywerkstatt auf

Morsbach (ots) - In der Bahnhofstraße hat sich ein Unbekannter vor einer Gruppe Feiernder entblößt und an seinem Glied manipuliert. Als einer der Feiernden den Unbekannten auf-forderte, sich zu entfernen, trat der Unbekannte ihn gegen den Ellenbogen und lief dann Richtung Dorfzentrum. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, circa 35 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur, einen Bart und sprach mit ...

mehr