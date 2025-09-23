PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher suchen Hobbywerkstatt auf

Gummersbach (ots)

Im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Samstag (20. September) und 08:30 Uhr am Montag sind Einbrecher in eine Werkstatt auf dem Hinterhof eines Radsportladens in der Vollmerhauser Straße eingedrungen. Beute machten sie nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 23.09.2025 – 09:40

    POL-GM: Einbruch übers Wochenende

    Bergneustadt (ots) - Zwischen 16 Uhr am Freitag (19. September) und 8 Uhr am Montag sind Unbekannte in ein Jugendzentrum in der Straße "Schöne Aussicht" eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Objekt und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:27

    POL-GM: Räuberischer Diebstahl im Lebensmittelgeschäft

    Reichshof (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Freitag (19. September) aus einem Discounter-Markt in der Straße "In der Mähbach" eine Haarschneidemaschine zu entwenden. Als ei-ne Mitarbeiterin gegen 13 Uhr den Diebstahl bemerkte und den unbekannten Mann ansprach, legte dieser die Haarschneidemaschine zurück und ergriff die Flucht. Ein Zeuge versuchte noch, den Flüchtigen festzuhalten. Der Unbekannte riss sich los und ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:20

    POL-GM: Exhibitionist entblößt sich vor Feiernden

    Morsbach (ots) - In der Bahnhofstraße hat sich ein Unbekannter vor einer Gruppe Feiernder entblößt und an seinem Glied manipuliert. Als einer der Feiernden den Unbekannten auf-forderte, sich zu entfernen, trat der Unbekannte ihn gegen den Ellenbogen und lief dann Richtung Dorfzentrum. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, circa 35 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur, einen Bart und sprach mit ...

    mehr
