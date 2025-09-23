Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kleinkraftrad aus Garage gestohlen
Engelskirchen (ots)
In der Brückenstraße sind Unbekannte zwischen Samstag (20. September, 16 Uhr) und Mon-tag (7 Uhr) in einen Garagenkomplex eingebrochen. Sie brachen die Tür auf und entwendeten ein grünes Kleinkraftrad der Marke Piaggio mit dem Kennzeichen 026JFG. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
