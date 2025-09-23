PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kleinkraftrad aus Garage gestohlen

Engelskirchen (ots)

In der Brückenstraße sind Unbekannte zwischen Samstag (20. September, 16 Uhr) und Mon-tag (7 Uhr) in einen Garagenkomplex eingebrochen. Sie brachen die Tür auf und entwendeten ein grünes Kleinkraftrad der Marke Piaggio mit dem Kennzeichen 026JFG. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:45

    POL-GM: Einbrecher suchen Hobbywerkstatt auf

    Gummersbach (ots) - Im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Samstag (20. September) und 08:30 Uhr am Montag sind Einbrecher in eine Werkstatt auf dem Hinterhof eines Radsportladens in der Vollmerhauser Straße eingedrungen. Beute machten sie nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:40

    POL-GM: Einbruch übers Wochenende

    Bergneustadt (ots) - Zwischen 16 Uhr am Freitag (19. September) und 8 Uhr am Montag sind Unbekannte in ein Jugendzentrum in der Straße "Schöne Aussicht" eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Objekt und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:27

    POL-GM: Räuberischer Diebstahl im Lebensmittelgeschäft

    Reichshof (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Freitag (19. September) aus einem Discounter-Markt in der Straße "In der Mähbach" eine Haarschneidemaschine zu entwenden. Als ei-ne Mitarbeiterin gegen 13 Uhr den Diebstahl bemerkte und den unbekannten Mann ansprach, legte dieser die Haarschneidemaschine zurück und ergriff die Flucht. Ein Zeuge versuchte noch, den Flüchtigen festzuhalten. Der Unbekannte riss sich los und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren