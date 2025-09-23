PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruchschutz - Riegel vor! Sicher ist sicherer

Oberbergischer Kreis (ots)

Mit den dunkler werdenden Tagen beginnt die Hochsaison bei Wohnungseinbrechern. Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. Dabei können Einbrüche schon durch einfache Maßnahmen wie ein richtiges, sicherheitsbewusstes Verhalten sowie eine aufmerksame Nachbarschaft verhindert werden. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Denn treffen Einbrecher auf einbruchshemmende Türen und Fenster, ziehen sie zumeist weiter. Zudem rät die Polizei:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit -

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

   - Lassen Sie ihre Wohnung/ihr Haus bei längeren Abwesenheiten 
     bewohnt aussehen. So kann zum Beispiel die regelmäßige Leerung 
     des Briefkastens oder auch das unregelmäßige Einschalten der 
     Innenbeleuchtung mithelfen, dass Einbrecher ihr Haus gar nicht 
     erst für einen Einbruch in Erwägung ziehen.

Die Polizei bietet zum Thema Einbruchsschutz kostenlose Beratungen durch Fachberater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz an. Terminvereinbarungen unter: 02261 8199-4712 / -4700 oder auch per E-Mail: kpo.obk@polizei.nrw.de

Weitere Informationen rund um das Thema Einbruchschutz gibt es zudem unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer oder https://www.k-einbruch.de/

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

